القبض على تسعة اشخاص بحوذتهم اسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

وتمكنت القوات من ضبط .ح.م مقيم مازورة مركز سمسطا .. وبحوزته طبنجة بيرون عيار 9 مم تحمل رقم (85911) وحرر له المحضر رقم 2015/3580 إداري مركز سمسطا، علي .أ.س مقيم كفر ناصر مركز ببا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررله المحضر رقم 2015/1240 إداري مركز ببا.
كما تم ضبط عصام .ا.ح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تحمل رقم (48774 - 13) وحرر له المحضر رقم 2015/5598 إداري مركز الفشن، محمد .س.ح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 × 39 وحرر له المحضر رقم 2015/5599 إداري مركز الفشن، سيد .أ.م مقيم مازورة مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررله المحضر رقم 2015/3723 إداري مركز سمسطا.
كما تم ضبط جمال .س.ع مقيم ميانه مركز إهناسيا وبحوزته طبنجة 9 مم قصير وحرر له المحضر رقم 2015/4144 إداري مركز إهناسيا, رمضان .أ.ر مقيم بندر ناصر وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 × 39 وطلقة من ذات وحرر له المحضر رقم 2015/4295 إداري مركز إهناسيا ، وضبط .ع.ع مقيم بندر سمسطا ،وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 ×39 وحرر له المحضر رقم 2015/3429 إداري مركز سمسطا، وضبط أحمد .ح.أ مقيم ننا مركز إهناسيا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحرر له المحضر رقم 2015/4206 إداري مركز إهناسيا.