القبض على تسعة اشخاص بحوذتهم اسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

القت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بنى سويف، اليوم الاربعاء، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الامن والعميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية القبض على تسعة اشخاص بحوذتهم اسلحة نارية غير مرخصة

وتمكنت القوات من ضبط .ح.م مقيم مازورة مركز سمسطا .. وبحوزته طبنجة بيرون عيار 9 مم تحمل رقم (85911) وحرر له المحضر رقم 2015/3580 إداري مركز سمسطا، علي .أ.س مقيم كفر ناصر مركز ببا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررله المحضر رقم 2015/1240 إداري مركز ببا.

كما تم ضبط عصام .ا.ح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تحمل رقم (48774 - 13) وحرر له المحضر رقم 2015/5598 إداري مركز الفشن، محمد .س.ح مقيم شنرا مركز الفشن وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 × 39 وحرر له المحضر رقم 2015/5599 إداري مركز الفشن، سيد .أ.م مقيم مازورة مركز سمسطا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررله المحضر رقم 2015/3723 إداري مركز سمسطا.

كما تم ضبط جمال .س.ع مقيم ميانه مركز إهناسيا وبحوزته طبنجة 9 مم قصير وحرر له المحضر رقم 2015/4144 إداري مركز إهناسيا, رمضان .أ.ر مقيم بندر ناصر وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 × 39 وطلقة من ذات وحرر له المحضر رقم 2015/4295 إداري مركز إهناسيا ، وضبط .ع.ع مقيم بندر سمسطا ،وبحوزته فرد روسي عيار 7,62 ×39 وحرر له المحضر رقم 2015/3429 إداري مركز سمسطا، وضبط أحمد .ح.أ مقيم ننا مركز إهناسيا وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحرر له المحضر رقم 2015/4206 إداري مركز إهناسيا.