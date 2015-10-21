أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 20 هارب من أحكام قضائية و10 مسجل خطر بالسويس

Google+ Print
ضبط 20 هارب من أحكام قضائية و10 مسجل خطر بالسويس ضبط 20 هارب من أحكام قضائية و10 مسجل خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 20 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسي عبد الباري مدير أمن السويس تعليمات لأدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 10 مسجل خطر و12 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365