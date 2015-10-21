ضبط 20 هارب من أحكام قضائية و10 مسجل خطر بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 20 من الهاربين من أحكام قضائية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان أصدر اللواء جمال موسي عبد الباري مدير أمن السويس تعليمات لأدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 10 مسجل خطر و12 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.
حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.