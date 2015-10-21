أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الانتهاء من إصلاح وصيانة الهبوط الأرضى بشبرا الخيمة

Google+ Print
الانتهاء من إصلاح وصيانة الهبوط الأرضى بشبرا الخيمة الانتهاء من إصلاح وصيانة الهبوط الأرضى بشبرا الخيمة
انتهت أجهزة حى غرب شبرا الخيمة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى من إجراء صيانة ومعالجة آثار الهبوط الأرضى المفاجئ الذى وقع بشارع كريستال عصفور، نتيجة انفجار ماسورة لمياه الصرف وتسرب المياه بالشوارع المحيطة.

وقال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إنه تم إصلاح ومعالجة خط الصرف الصحى والاستعانة بسيارات الحى والشركة لشفط المياه من الشوارع، مشيرا إلى أن الهبوط حدث نتيجة عطل بمحطة الرفع الخاصة بالصرف الصحى بشارع كريستال عصفور، مما تسبب فى حدوث هبوط أرضى وانفجار مياه الصرف بالشوارع المحيطة ومستشفى ناصر العام وموزع كهرباء شبرا الخيمة بجوار مستشفى ناصر، مما أدى إلى تسربها وحدوث هبوط أرضى مفاجئ.

وأكد موسى أنه قد تم وضع حواجز مرورية حول منطقة الهبوط، لحين انتهاء السيطرة على الموقف وشفط المياه وردم الجزء الواقع به الهبوط وإعادة حركة سير السيارات والمواطنين إلى طبيعتها مرة أخرى بالمنطقة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365