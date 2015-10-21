الانتهاء من إصلاح وصيانة الهبوط الأرضى بشبرا الخيمة

انتهت أجهزة حى غرب شبرا الخيمة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى من إجراء صيانة ومعالجة آثار الهبوط الأرضى المفاجئ الذى وقع بشارع كريستال عصفور، نتيجة انفجار ماسورة لمياه الصرف وتسرب المياه بالشوارع المحيطة.

وقال السيد موسى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إنه تم إصلاح ومعالجة خط الصرف الصحى والاستعانة بسيارات الحى والشركة لشفط المياه من الشوارع، مشيرا إلى أن الهبوط حدث نتيجة عطل بمحطة الرفع الخاصة بالصرف الصحى بشارع كريستال عصفور، مما تسبب فى حدوث هبوط أرضى وانفجار مياه الصرف بالشوارع المحيطة ومستشفى ناصر العام وموزع كهرباء شبرا الخيمة بجوار مستشفى ناصر، مما أدى إلى تسربها وحدوث هبوط أرضى مفاجئ.

وأكد موسى أنه قد تم وضع حواجز مرورية حول منطقة الهبوط، لحين انتهاء السيطرة على الموقف وشفط المياه وردم الجزء الواقع به الهبوط وإعادة حركة سير السيارات والمواطنين إلى طبيعتها مرة أخرى بالمنطقة.

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