رئيس "الكسب غير المشروع": ندرس جميع طلبات التصالح المقدمة للجهاز

قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، للكسب غير المشروع، إن إجراءات الجهاز الخاصة بطلبات التصالح واستقباله المتقدمين بطلبات له تجرى بشكل منتظم منذ دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، كافة الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز بالفعل يقوم بدراسة جميع الطلبات المقدمة إليه، من رجال الأعمال وغيرهم للتصالح والتى يتم عرضها على هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز للتدقيق فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ومقارنتها بالقيمة الحقيقية لثرواتهم.

وأشار رئيس جهاز الكسب غير المشروع إلى أن هناك بعض المعلومات التى يفضل عدم الإفصاح عنها فى الوقت الحالى والخاصة بطلبات التصالح مع الدولة، وذلك حرصا على سير الإجراءات بطريقة سليمة وكونها مازالت قيد الدراسة، فى حين أكد أنه بمجرد إقرار الجهاز لأى من عروض التصالح المقدمة إليه فسيتم الإعلان عن ذلك لوسائل الإعلام كافة.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند وزير العدل قد دعا كافة الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وانقضاء الدعوى الجنائية فى تلك القضايا، وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع والذى صدر فى 21 أغسطس الماضى.