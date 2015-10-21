تجمهر أهالي بنها لرفضهم تنفيذ خط الصرف الصحي داخل نفق بطا فى القليوبية

تجمهر ما يقرب من 100 شخص من أهالي قرية بطا بمدينة بنها اعتراضا قيام عمال شركة المقاولون العرب بتنفيذ خط الصرف الصحي ل 3 قري داخل نفق بطا إعتقادا منهم أن تلك الاعمال ستعوق سيرهم بالنفق.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية تلقى إخطاار بالواقعة من مأمور مركز بنها يفيد بتلقيه بلاغا من "أحمد علاء الدين توفيق 25 سنة" مهندس بشركة المقاولون العرب أنه حال قيامه وعمال الشركه بتنفيذ خط طرد الصرف الصحى الخاص بقرى " بقيرة – كفر أبو ذكرى – بطا " داخل نفق بطا إعترضهم مايقرب من 100 شخص من أهالى قرية بطا مطالبين بإيقاف الأعمال إعتقاداً منهم أن تلك الوصلة سوف تعوق حركة سير المشاه بالنفق .

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع "أحمد يسرى محمد محمود 27 سنة " محامى بصفته وكيلاً عن أهالى القرية ، وبسؤاله قرر أن تركيب خط طرد الصرف الصحى بطريق المشاه بنفق بطا سوف يعوق حركة سير المشاه .

من جانبه وعد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، الأهالي بالإجتماع بهم وكلف المهندس التنفيذي المسئول عن المشروع بتعديل مسار خط الطرد الى خارج النفق ، وتم صرف معدات وعمال الشركة وتفهم الأهالى الموقف .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8150 إدارى مركز بنها لسنة 2015 ،وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.