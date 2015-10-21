"IBM" تهدى مكتبة الإسكندرية 52 جهاز "كيدز سمارت" Kidsmart

نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية مؤتمر التعليم غير المنتظم للأطفال، والذى أقيم تحت رعاية مكتبة الإسكندرية، ونهضة مصر ، وإلياس دوكسياديس.

وقالت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار التأكيد على دور التكنولوجيا فى التعليم غير المنتظم، أعلنت شركة IBM خلال المؤتمر أنها ستهدى مكتبة الإسكندرية 52 جهازا من أجهزة "كيدز سمارت" Kidsmart، وهو جهاز كمبيوتر مجهز ببرمجيات توفر سبل التعليم المبكر للأطفال وتساعد على استكشاف مهاراتهم فى العلوم واللغة.

وجاء المؤتمر بهدف تقديم أساليب وتقنيات جديدة ومبتكرة للتعليم غير المنتظم للمعلمين والمهنيين المصريين، وتحفيز كتاب أدب الأطفال والرسامين لزيادة إنتاجهم ومنشوراتهم، وكذلك لدعم جيل جديد من المؤلفين، ومشاركة خبرات ومعرفة مؤلفى ورسامى الأطفال الأمريكيين مع نظرائهم المصريين، وتعزيز التواصل والتعاون بين المهنيين، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات فى دعم التعليم غير المنتظم، وتقديم توصيات حول كيفية الدعم والتطوير والابتكار فى التعليم غير المنتظم فى مصر والمنطقة.

وناقش الخبراء خلال المؤتمر دور أدب الطفل وحكى القصص فى تعزيز المنظومة التعليمية، والطرق الترفيهية والتفاعلية كأداة للتعلم والتطوير، وأثر الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة على منظومة التعليم لدى الأطفال.

كما شهد المؤتمر عرض نماذج متنوعة للتعليم غير المنتظم كأفلام الرسوم المتحركة وعروض مسرح العرائس وحكى القصص.

افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، ولمياء عبد الفتاح؛ رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، والمهندس أحمد العوضى، مدير برامج بشركةIBM، وكارين لجيت؛ ممثلة أصدقاء مكتبة الإسكندرية من ولاية بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك فى المؤتمر نخبة من المتحدثين، والمؤلفين، وخبراء المكتبات، وغيرهم من المهنيين والمتخصصين البارزين من مصر، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا؛ لتبادل المعارف والخبرات.