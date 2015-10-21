ضبط 50 طن سكر وأرز ونخاله مجهول المصدر بالمنوفيه

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 50 طن سكر وأرز ونخاله مجهول المصدر وذلك بمخازن سلع غذائية مركزي شبين الكوم والسادات ، حيث تمكنت مباحث التموين من ضبط 25 طن سكر ،5طن أرز مجهول المصدر ، وذلك بمخزن سلع غذائية بشارع طلعت حرب بمدينة شبين الكوم بالمحافظة تم تحرير محضؤا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين يفيد من ضبط 25 طن سكر ،5طن أرز مجهول المصدر و 1200 زجاجة زيت طعام وذلك بمخزن سلع غذائية بشارع طلعت حرب بمدينة شبين الكوم بالمحافظة تم تحرير محضؤا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

>كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 12 طن سمسم ،8 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية بمركز السادات تم تحرير محضرا بالوقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،أخطارا من العقيد مجدي جميل رئيس مباحث التموين يفيد من ضبط 12 طن سمسم ،8 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية بمركز السادات وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء تم تحرير محضرا بالوقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.