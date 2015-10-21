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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

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وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس وصول 3500 طن بوتاجاز لموانئ السويس

>يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة جاز ايجين و على متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يشهد مغادرة السفينة فلورا وعلى متنها 25 الف طن اسمنت ابيض متجهة الى العقبة و السفينة نونا و على متنها 11 الف طن دقيق متجهة الى اليمن .

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر فى بيان اليوم، إن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 339 راكب و 12 شاحنة و 2 باص جيت كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 534 راكب و السفينة سينا و على متنها 32 شاحنة.

وشهد الميناء بالامس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 327 راكب و 4 سيارة و السفينة سينا و على متنها 79 شاحنة خلال رحلتين كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 230 راكب و العبارة ايلة و على متنها 325 راكب و 3 سيارة و 5 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 24 شاحنة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و61 راكب و السفينة الحرية 2 و على متنها 13 شاحنة و 6 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 817 راكب و 31 سيارة و 13 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب .

وشهد ميناء سفاجا بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 1252 راكب و 18 سيارة و 9 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 62 شاحنة و11 راكب و 48 سيارة كما غادرت السفينة الحرية و على متنها 76 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 57 شاحنة و 11 راكب .

يشهد ميناء الغردقة اليوم استقبال العبارة الرياض و على متنها 171 راكب و 19 سيارة قادمة من ضبا.

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مصر 365