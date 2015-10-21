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روبوت لإصدار وتجديد التأشيرات في مطارات دبي

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زوار دولة الإمارات سيجدون قريبا روبوتات في استقبالهم بمطارات دبي لتهتم بإصدار تأشيراتهم وتجديدها وتنفيذ مختلف متطلباتهم.

على الرغم من أن خدمات الروبوت لا تشمل جميع التأشيرات، إلا أن الزوار العبور وأولئك الذين يتمتعون بصلاحية الحصول على التأشيرة لدى وصولهم سيتمكنون من تجاوز  قائمة الانتظار واستخراج تأشيراتهم من خلال الروبوت.

وأوضح مسؤول في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلال عرض الروبوت في أسبوع جيتكس للتقنية 2015، أن الموضوع سهل وبسيط للغاية، كل ما عليك فعله هو النقر على خدمة " تأشيرة العبور"  وإدخال التفاصيل الخاصة بك، والدفع، ومن ثم ستصلك رسالة قصيرة على هاتفك وأخرى على بريدك الإلكتروني، تؤكد نجاح المعاملة. ومن ثم على المسافر إظهار الرسالة لكشك العبور حيث يعمل مسؤول الحدود على ختم التأشيرة في جواز السفر.

وفي حال لم يتمكن المسافر من فتح بريده الإلكتروني يمكنه طباعة التأشيرة من الروبوت.

وذكر المسؤول أنه سيتم توزيع 13 روبوت في مطار دبي الدولي 1 و 3، ومطار آل مكتوم ومكتب الهجرة في دبي.

ويمكن للروبوت أيضا التعامل مع طلبات تجديد التأشيرة، وذلك من خلال تمرير بطاقة الهوية على القارئ واتباع التعليمات.

ويمكن أن يتم الدفع ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم أو نقدا.

وتمثل تأشيرات العبور أكبر حصة من التأشيرات المطلوبة في مطارات دبي، وتحرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على استكشاف قنوات مختلفة لتسهيل استخراج التأشيرات وتجديدها.
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