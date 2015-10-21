ابنك مريض التوحد.. أكلات تحسن من حالته أهمها التمر والكبدة

الطفل مريض التوحد يعانى من مشكلة فى التواصل بشكل عام، فهو لا يمكنه أن يتفاعل مع عالمه الخارجى، أو مع الآخرين، رغم سلامته الجسدية إلا أنه غير موجود بشكل فعلى، لذا يعانى الأبوان على الدوام من هذا النمط، ويصعب على بعضهم التعامل مع الطفل، إلا أن الغذاء الذى يتناوله مريض التوحد يساهم بنسب كبيرة إما فى تدهور حالته أو فى تقدمها.

الدكتورة مى إسماعيل الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أكدت خلال حديثها عن التوحد، أن على الأبوين الاعتماد على الطعام الصحى، لكى يصبح الطفل مريض التوحد قادرا على تناول النوعيات التى تحسن من حالته.

ومن أهم النصائح التى تقدمها د.مى والخاصة بغذاء الطفل مريض التوحد، تلك التى تتعلق بنوعية الطعام، التى يفضل أن تكون طبيعية وعضوية، وغير صناعية أو مهرمنة أو مرشوشة.

وذكرت الدكتورة مى أصنافًا من الطعام يحتاجها مريض التوحد، ومنها:

- عين الجمل مفيدة لطفل التوحد

>- التمر من الأصناف الهامة له

>- كل ما يصنع من دقيق الذرة مفيد لطفل التوحد، سواء الخبز أو الرقائق

>- السبانخ الخضراء الغنية بالحديد

>- الكبدة من الأطعمة الهامة لطفلك

>- الدجاج البلدى غير المهرمن

>- الكرفس من الخضروات الورقية الهامة للغاية لمريض التوحد

>- البروكلى الأخضر ويمكن إضافة شرائح الجزر إليه وتقديمهما سوتيه للطفل

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