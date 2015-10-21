وجبة فطارك أساس صحتك.. عشان كده لازم يبقى فيها ألياف

وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية والقوة وتحمل ضغوط اليوم، وهذه الفوائد يحصل عليها جميع الأعمار، ولذلك يجب ألا نفوتها حتى نحصل على فوائدها.

فما أنواع الطعام المفيدة التى ينصح بتناولها فى وجبة الإفطار، لتمد الجسم بالنشاط والحيوية طوال اليوم؟.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن وجبة الإفطار أهم من وجبة الغداء والعشاء، لأنها أول طعام يقوم بتناوله الشخص بعد الاستيقاظ من النوم، وهى الوجبة التى تمد جسم الإنسان بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول وجبة الإفطار بشكل صحى وغنى بالألياف يساعد على تنشيط خلايا المخ والجسم، مما يجعلك أكثر إنتاجاً فى عملك أو حياتك اليومية، وفى حالة رغبتك فى إنقاص وزنك فتناول وجبة إفطار غنية بالألياف يخلصك من نسبة كبيرة من وزنك.

وأخيرا يقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض العناصر الهامة التى ينصح بتواجدها أثناء تناولك لوجبة إفطارك ومنها الفواكه، والمكسرات وكوب من الحليب ونصف رغيف من الخبز البلدى وطبق من السلطة الخضراء.