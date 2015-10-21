ديلى ميل: قشر الموز "كنز خفى" يعالج السمنة ويحسن المزاج ويقاوم الأمراض

كشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة لقشر الموز، والتى تجعله أشبه بالصيدلية المتنقلة، لافتاً إلى أنه غنى جداً بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الهامة التى تساهم فى خفض الوزن الزائد وعلاج السمنة، بالإضافة إلى أنها تحسن المزاج وتحد من الشعور بالاكتئاب.

وفسر التقرير فاعلية قشر الموز فى الحد من السمنة وفرط الوزن، مشيراً إلى أنه يحتوى على مستويات رائعة من الألياف الطبيعية، والتى تحفز الشعور بالشبع سريعاً، بينما تعود خواصه المضادة للاكتئاب إلى فاعليته فى رفع مستويات الموصل العصبى "سيروتونين".

وتابع التقرير أن الموز يحتوى على تركيزات رائعة من الماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ج" وفيتامين "أ" وفيتامين "ب6" وفيتامين "ب12"، بالإضافة إلى الاحتواء على قدر عالى من البروتين والمركبات البوليفينولية .

وكما يحتوى قشر الموز على مركب اللوتين، والذى يساهم فى حماية الإبصار، ويقلل فرص الإصابة بالضمور البقعى.

المثير أن أحد الأبحاث العلمية التى نشرت بدورية " Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry " قد أثبتت أيضاً أن قشر الموز يساهم أيضاً فى علاج لدغات الناموس.

>وأوصى التقرير بإضافة قشر الموز إلى العصائر، ولكن بعد غسله جيداً مع التأكد من شراء الأنواع العضوية، والتى لا يضاف إليها أى هرمونات أو مبيدات حشرية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "journal of Applied Biochemistry and Biotechnology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر أكتوبر الجارى.

الجدير بالذكر أن قشر الموز يستخدم فى الكثير من الدول ويستخدم كمحسن مذاق ويضاف إلى الأطباق الرئيسية مثل الهند وفى منطقة البحر الكاريبى.

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