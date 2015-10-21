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لو بتعمل دايت؟.. اعرف حصتك اليومية من الفواكه اللى بتحبها

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لو بتعمل دايت؟.. اعرف حصتك اليومية من الفواكه اللى بتحبها لو بتعمل دايت؟.. اعرف حصتك اليومية من الفواكه اللى بتحبها
يعتقد بعض متبعى الرجيم خطأ أن الفاكهة لا تزيد الوزن، ولذا يسرفون فى تناولها أثناء اتباعهم للرجيم لتعويض الأطعمة الدسمة الممنوعة عنهم، ولسد جوعهم مؤقتا.

الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة أكد خلال حديثه عن أنظمة الرجيم ومدى إمكانية تناول الفاكهة خلالها، أن الفاكهة مفيدة لا شك، فهى تمد الجسم بكل ما يحتاج، وتحتوى الفواكه على تركيزات الفيتامينات مما يمد الجسم بالكثير مما يحتاج ويحسن من وظائفه، ولذا فلا يمكن أن نمنع متبعى الرجيم من تناول الفاكهة.

أما عن الفاكهة المسموحة خلال أنظمة الرجيم، فيوضح غرباوى أن الكثير من أنواع الفاكهة تحتوى على كم هائل من السكريات والذى قد يفسد نظام الرجيم كليا عند الإسراف فى تناولها.

ويوضح استشارى السمنة الحصة اليومية من كل نوع من الفاكهة المحببة لمتبعى الريجيم، على ألا يتناول متبع الرجيم سوى صنف واحد يوميا، ولا تتعدى حصته العدد المحدد أدناه:

- الرمان : نصف ثمرة
>- التفاح :ثمرتين
>- البرتقال :ثمرتين
>- اليوسفى : ثمرتين
>- الجوافة : ثمرتين
>- البطيخ والشمام : قطعة واحدة..أى شريحة واحدة فى اليوم
>- الكمثرى: أفضل فاكهة لأنظمة الرجيم ويمكن تناول ثمرتين يوميا أو 3
>-يمنع البلح والمانجو والتين البرشومى، أو يتناول متبعى الرجيم هذه الأنواع مرة واحدة أسبوعيا أو مرتين على أقصى تقدير بما لا يتعدى الثمرة الواحدة فى كل مرة

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