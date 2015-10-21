أولتراس أهلاوي يتحدي: سنحضر مباراة الجيش و«الكرة للجماهير»

أعلن أولتراس أهلاوي، حضوره لمباراة الأهلي المقبلة أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في أولى جولات الدوري المصري.

ونشرت الرابطة المنتمية للنادي الأهلي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا أكدت فيه نيتها التواجد في مدرجات ملعب بتروسبورت لمساندة الفريق في مباراته أمام طلائع الجيش.

وأكدت الرابطة في بيانها، إنها حاولت عرض أكثر من حل من أجل العودة لحضور المباريات عن طريق وجود شركات خاصة للتأمين، او أن الجمهور يقوم بتأمين نفسه بمساعدة من أمن الأهلي، لكن لم يستجيب له أي شخص.

وقالت الرابطة ان بداية الدورى الجديد بدون جمهور هو استمرار لقتل كرة القدم فى مصر .. وعليه تقرر تجمع جمهور الاهلى وجميع سكاشن أولتراس أهلاوى فى القاهرة والمحافظات يوم الخميس القادم لحضور اولى مباريات الفريق فى الدورى العام امام طلائع الجيش.