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بالفيديو | وداعاً لصراصير المنزل المزعجة ،أسهل الطرق في التخلص منها في المطبخ نهائياً

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بالفيديو | وداعاً لصراصير المنزل المزعجة ،أسهل الطرق في التخلص منها في المطبخ نهائياً بالفيديو | وداعاً لصراصير المنزل المزعجة ،أسهل الطرق في التخلص منها في المطبخ نهائياً

الكثير من السيدات يعانون ، من ظهور الصراصير الصغيرة ونادرا صراصير كبيرة في المطبخ .

ويمكن للصراصير الانتشار في باقي البيت ، إذا لم يتم قتلها والقضاء عليها ، فهذه حشرات مزعجة جدا لربة المنزل والذين يعيشون فيه.

كما ان بعض السيدات استخدمت في أغلب الأوقات جميع أنواع المبيدات الحشرية بدون جدوى ، فتضطر في النهاية إلى الأتصال بشركات إبادة الصراصير وصرف مبالغ كبيرة للقضاء على الصراصير.

هنا توصلنا  لطريقة جديدة للقضاء على الصراصير نهائيًا وعدم أنتشارها ، ولا تكون تكلفتها عالية .

عليكِ استعمال دواء يسمي “ماكس فورس” أو دواء يسمي “كومبات” ، لأن هذه المواد يفضلها الصراصير في أكلها ، ومن ثمة يذهب إلى مخبأه أو عشه فيموت هناك ، ثم تلتهمه الصراصير الباقية فيموتون أيضاً .

ومن أجل منع انتشار الصراصير لابد من مراعاة الآتي:

    تخزين المواد الغذائية والأطعمة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
    يتم تنظيف فتافيت الأكل وجميع المواد الغذائية. ‎
    يتم تنظيف بقايا الأكل من تحت اخشاب المطبخ والثلاجة والبوتاجاز.
    ‎ يتم وضع حفاضات الأطفال المتسخة في أكياس بلاستيكية مغلقة ورميها في القمامة.
    ‎عدم ترك أي أواني بها بقايا أطعمة دون الغسيل المباشر

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