بالفيديو | وداعاً لصراصير المنزل المزعجة ،أسهل الطرق في التخلص منها في المطبخ نهائياً

الكثير من السيدات يعانون ، من ظهور الصراصير الصغيرة ونادرا صراصير كبيرة في المطبخ .

ويمكن للصراصير الانتشار في باقي البيت ، إذا لم يتم قتلها والقضاء عليها ، فهذه حشرات مزعجة جدا لربة المنزل والذين يعيشون فيه.

كما ان بعض السيدات استخدمت في أغلب الأوقات جميع أنواع المبيدات الحشرية بدون جدوى ، فتضطر في النهاية إلى الأتصال بشركات إبادة الصراصير وصرف مبالغ كبيرة للقضاء على الصراصير.

هنا توصلنا لطريقة جديدة للقضاء على الصراصير نهائيًا وعدم أنتشارها ، ولا تكون تكلفتها عالية .

عليكِ استعمال دواء يسمي “ماكس فورس” أو دواء يسمي “كومبات” ، لأن هذه المواد يفضلها الصراصير في أكلها ، ومن ثمة يذهب إلى مخبأه أو عشه فيموت هناك ، ثم تلتهمه الصراصير الباقية فيموتون أيضاً .

ومن أجل منع انتشار الصراصير لابد من مراعاة الآتي:

تخزين المواد الغذائية والأطعمة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.

يتم تنظيف فتافيت الأكل وجميع المواد الغذائية. ‎

يتم تنظيف بقايا الأكل من تحت اخشاب المطبخ والثلاجة والبوتاجاز.

‎ يتم وضع حفاضات الأطفال المتسخة في أكياس بلاستيكية مغلقة ورميها في القمامة.

‎عدم ترك أي أواني بها بقايا أطعمة دون الغسيل المباشر

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شبكةعيونالإخبارية

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