بالفيديو | وداعاً لصراصير المنزل المزعجة ،أسهل الطرق في التخلص منها في المطبخ نهائياً

الكثير من السيدات يعانون ، من ظهور الصراصير الصغيرة ونادرا صراصير كبيرة في المطبخ .
ويمكن للصراصير الانتشار في باقي البيت ، إذا لم يتم قتلها والقضاء عليها ، فهذه حشرات مزعجة جدا لربة المنزل والذين يعيشون فيه.
كما ان بعض السيدات استخدمت في أغلب الأوقات جميع أنواع المبيدات الحشرية بدون جدوى ، فتضطر في النهاية إلى الأتصال بشركات إبادة الصراصير وصرف مبالغ كبيرة للقضاء على الصراصير.
هنا توصلنا لطريقة جديدة للقضاء على الصراصير نهائيًا وعدم أنتشارها ، ولا تكون تكلفتها عالية .
عليكِ استعمال دواء يسمي “ماكس فورس” أو دواء يسمي “كومبات” ، لأن هذه المواد يفضلها الصراصير في أكلها ، ومن ثمة يذهب إلى مخبأه أو عشه فيموت هناك ، ثم تلتهمه الصراصير الباقية فيموتون أيضاً .
ومن أجل منع انتشار الصراصير لابد من مراعاة الآتي:
تخزين المواد الغذائية والأطعمة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق.
يتم تنظيف فتافيت الأكل وجميع المواد الغذائية.
يتم تنظيف بقايا الأكل من تحت اخشاب المطبخ والثلاجة والبوتاجاز.
يتم وضع حفاضات الأطفال المتسخة في أكياس بلاستيكية مغلقة ورميها في القمامة.
عدم ترك أي أواني بها بقايا أطعمة دون الغسيل المباشر
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