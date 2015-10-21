لن تتخيل ماذا يحدث لجسمك إذا وضعت شريحة من البصل أسفل القدم قبل النوم!

المصدر : نجوم مصرية

هناك الكثير من المتاعب والمشاكل الصحية التى يعانى منها الانسان وذلك نظرآ لتلوث البيئى والتدخين ..وغيرهم ، وقد شاهدنا مؤخرآ عن لاصقة طبية توضع أسفل القدم تقوم هذه الاصقة بتنشيط الخلايا وامتصاص السموم من داخل الجسم ،وهى من مكونات طبيعية تعمل على سحب السموم من خلال خطوط القدم.

وقد أثبتت الدراسات والابحاث وطبقآ لموقع << healthywildandfree >>الذى أكد أن وضع شريحة من البصل أسفل القدم أثناء النوم تعمل على تنقية السموم من الجسم وقتل البكتريا والجراثيم ويساعد على تنقية الدم ايضآ.

وذلك لأن يحتوى باطن القدم على خطوط طويلة ترتبط بمسارات أجهزة الجسم مباشرة وخاصة الجهاز العصبى ، حيث يوجد سبعة الاف خط طولى للجسم يعرف بالنهايات العصبية وتتصل مباشرة بكل أجهزة الجسم المختلفة ، وهى عبارة عن دوائر كهربائية قوية جدآ داخل الجسم ، ويعد البصل من أفضل الطرق لتفتيح تلك المسارات وسحب وامتصاص السموم من الجسم عن طريق وصع شريحة من البصل فى الجوارب أسفل القدم أثناء النوم.

سوف يقوم البصل بتنقية الدم وذلك من خلال حامض الفسوسفوريك الموجود بالبصل الذى يقوم بقتل البكتريا والفطريات ايضآ.

شبكةعيونالإخبارية

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