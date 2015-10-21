14 ألف عامل لاستكمال أعمال مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف

أعلن مدير إدارة المشروعات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي م. سلطان القرشي عن بدء استئناف مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف حيث تم وضع الحواجز المخصصة للمشروع بالمسجد الحرام وساحاته وذلك لفصل المناطق المخصصة للصلاة عن المناطق المخصصة للعمل.

وبين أن عدد العمالة المنفذة للمشروع يصل إلى 14 ألف عامل لاستكمال المطاف، لافتاً إلى أنه تم توريد كافة مواد التشطيبات اللازمة والمخصصة لكافة مراحل المشروع، وهي: المرحلة الأولى: الممتدة من باب الصفا - وصولاً إلى باب الفتح، المرحلة الثانية: الممتدة من باب الفتح - وصولاً إلى منتصف مشاية الملك فهد، المرحلة الثالثة: الممتدة من منتصف باب الملك فهد إلى الصفا.

وأضاف القرشي أنه سيتم إنهاء وتشطيب الجسور التي تربط الساحات الخارجية مع الأدوار العلوية للمسجد الحرام مثل جسر الراقوبة، وجسر أجياد، والجسور الأربعة بين مبنى المطاف، ومباني التوسعة السعودية الثالثة، واستكمال أعمال التشطيب في دور الميزانين الأول الخاص بالمطاف، واستكمال إنشاء البوابات الرئيسة للمسجد الحرام (باب الفتح، باب العمرة، باب الملك عبدالعزيز) إضافةً للمنارات الخاصة بها.

وقال القرشي إنه سيتم استئناف أعمال إعادة الأروقة وأنه تم توريد، وتركيب كافة الأنظمة للأعمال الكهروميكانيكية، ووحدات التكييف المركزية، والتهوية، والإنارة، والنجف، ونظام الصوت، والساعات، وكاميرات المراقبة بشكل نهائي اضافةً استكمال تنفيذ عناصر الحركة الرأسية من مصاعد، وسلالم كهربائية، وتنفيذ كافة مشارب مياه زمزم والمواضئ.

ورفع مدير عام المشروعات بالغ الشكر والتقدير لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما يولونه للحرمين الشريفين من بالغ الرعاية وعظيم العناية تسهيلاً وتيسراً لقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار داعياً الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.