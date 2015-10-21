مرشح بالدائرة 13 فى الشرقية: لا أنتمى لحزب النور والشائعات أطلقها منافسون

اشتدت المنافسة بين المرشحين بالدائرة الثالثة عشر بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدين،حيث ينافس ما يقرب من 30 مرشحا بينهم سيدة أعمال على المقعدين، وبدأت حرب المرشحين فى ترويج الإشاعات ضد بعضهم البعض.

يقول المرشح مهندس "محمد عبد الخالق رزق" وشهرته محمد الفسخانى رمز السفينة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه لا ينتمى لحزب النور ولا أى أحزاب دينية مطلقا، وأن ترشحه للبرلمان يعتبر أول تجربة سياسية يخوضها فى حياته، مشددا على أنه مواطن مصرى مستقل يحب بلاده وخاض تجربة الترشح مثل أى مواطن مصرى، مشيرا إلى بعض المرشحين أطلقوا شائعة انتمائه لحزب النور.

ومن أبرز المرشحين بالدائرة كل من العميد سامى الألفى ابن قرية تل راك، ومصباح المتولى إبراهيم المتولى رئيس وحدة محلية بالمعاش،مرشح فردى عن حزب الحركة الوطنية ويعتمد فى دعايته الانتخابية على خدماته التى قدمها للأهالى من خلال كونه عضو بالمجالس المحلية قروى ومحافظة والإعلامى الدكتور على عبد الحليم مدير عام البرامج الدينية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وماهر محمد عبد الرحمن محمد وشهرته ماهر أبوماجد، فردى حزب ومعروف بين أهالى الدائرة بعمدة الفلاحين لقربه منهم وحل مشاكلهم وحضوره كباره الجلسات العرفية، وملاك على جمعة سيدة أعمال مرشحة فردى، مستقل وصبرى ذكى صالح طنطاوى فردى حزب ونائب سابق عن الحزب الوطنى، ومحمد عبد الحليم محمد فهمى إسماعيل و،فرى حزب ومحمد فاروق محمد عبد اللطيف واكد فردى حزب ومحمد محمد جابر الغريب الدقوقى فردى مستقل والسيد عرفة سالم إبراهيم صقر فردى مستقل ووعزازى عمارة أحمد عزازى مستقل وأحمد فؤاد عطية عبد الحليم مستقل عن حزب الوفد وسامى محمد أبو المعاطى محمد فردى مستقل، ومحمد عبد الخالق رزق أحمد مستقل عن حزب النور، ومحمد على محمد محمد فردى مستقل، وجمال عبد السلام سليم أحمد فردى مستقل، وأحمد رجب رمضان محمود فردى مستقل، ورمضان يوسف حسن رمضان فردى مستقل، ومحمد محمد توفيق جاد الحق فردى مستقل، وهشام الأحمدى السيد حسانين فردى عن حزب المؤتمر، وراضى إبراهيم محمود عبد الباقى فردى عن حزب الجيل الدايمقراطى، ووعلاء محمد حسن أبو زيد وهب فردى مستقل.

وقام بعض المرشحين بعقد تحالفات مع بضعهم معتمدين على العصبية وكبار العائلات بالمركزين.