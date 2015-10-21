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وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد توسعات مبنى عيادة حى غرب شبين الكوم

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وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد توسعات مبنى عيادة حى غرب شبين الكوم وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد توسعات مبنى عيادة حى غرب شبين الكوم
قامت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد أعمال التطوير وتوسعة مبنى عيادة حى غرب بمرافقة الدكتورة جيهان الشاذلى، مدير إدارة شبين الكوم الصحية، حيث تم توسعة العيادة بإنشاء عيادة أسنان ومعملين بالإضافة لعيادة تنظيم الأسرة والاستقبال والصيدلة ويتم التشغيل ابتداء من 1/11/2015 ووجهت بسرعة الانتهاء وتغير كشافات الإضاءة وعمل مقاعد ثابتة فى الاستراحات للمواطنين المترددين.

حيث تم تجديد غرف العيادات وعمل لوحات خارجية بكشافات مضيئة وتم إعطاء التوجيهات للسيد الدكتور مدير إدارة شبين ومدير الأسنان بسرعة اتخاذ اللازم نحو توفير التجهيزات اللازمة للتشغيل.

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