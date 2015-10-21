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طلاب الثانوية العامة بالعاشر من رمضان يجددون احتجاجهم ضد الـ10 درجات

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طلاب الثانوية العامة بالعاشر من رمضان يجددون احتجاجهم ضد الـ10 درجات طلاب الثانوية العامة بالعاشر من رمضان يجددون احتجاجهم ضد الـ10 درجات
بدأ طلاب الثانوية العامة بمدينة العاشر من رمضان يتجمعون أمام الإدارة التعليمية بالعاشر صباح اليوم الأربعاء، لتجديد مطالبهم بإلغاء قانون الـ10 درجات الخاصة 7 للحضور و3 للانضباط.

وأكد الطلاب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدرسين فى الثانوية، معتمدين على أن الطلاب تأخذ دروسا، وبعضهم لا يعرف الكثير عن المنهج، مما يضيع عليهم أوقات كثيرة ومما يعرض مستقبلهم لضياع عشر درجات بسبب الغياب".

وأضافت بعض الطالبات، أن هذا الأمر سيفتح الباب لتغيب البعض وتحضير البعض الآخر، كما أن بعض المدرسين يستغلون هذا القرار لصالحهم للضغط على الطلاب لأخذ دروس خصوصية معهم، وأن هدفهم إلغاء قرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، لأن الوزارة اتخذت هذا القرار وهى فى انفصال تام عن الواقع، وهددوا بأن لهم مطالب وعلى وزير التعليم أن يستجيب لهم، لأنها سنة تحدد مصير الطلاب.

وقالت الطالبات، إن هناك طرقا عديدة لإصلاح المنظومة التعليمية، ولا يعقل أن طلاب الثانوية العامة هم من يدفعون هذه الفاتورة الخاصة بالخلل وأن المدرسين يغيبون والجميع يقضيها دروس خصوصية، لو بدأتم بالمدرس، فسيكون الحل أفضل.

جدير بالذكر أن العديد من طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وبعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يوم 14 يوليو الماضى بتخصيص 10% على حضور الطلاب وسلوكهم الأمر الذى استثار غضب الطلاب وقاموا وقتها بتدشين هاشتاج من طلاب الثانوية العامة من (#طلاب_ضد_العشر_درجات_للحضور) وفى بداية الشهر الحالى نظم الطلاب وقفة أمام الإدارة وانتهت باستدعاء الشرطة لهم وتقديمهم مذكرة وعدتهم الإدارة أنها سترسلها إلى مكتب الوزير واليوم يعاودون التظاهر مرة أخرى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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