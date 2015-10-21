القبض على عاطلين بحوزتهما 500 قرص مخدر فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية ومباحث القنطرة غرب القبض على عاطلين بحوزتهما 500 قرص مخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على كل من المدعو (ح .إ . ا ) 29 سنة سائق توك توك مقيم دائرة مركز القنطرة غرب والمدعو (ع . ا . م ) 30 سنة عاطل مقيم نفس العنوان اثناء استقلالهما دراجة بخارية " توك توك " خاصة بالمتهم الاول وبتفتيشه عثر بداخله على 500 قرص مخدر ومبلغ مالى 95 جنيه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.