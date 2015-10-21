رئيس الوزراء اليمنى: الحكومة تقوم بتنظيم العمل الأمنى

أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد تنظيم العمل الأمنى وتأسيس قاعدة أمنية من خيرة أبناء الوطن ويكون ولاؤها للوطن والعمل من أل حماية أبناء الشعب وحماية مقدراته.

وقال بحاح فى لقاء مع ضباط يمنيين يدرسون فى كلية الملك فهد الأمنية بالرياض أن العمل جار فى تأهيل عدد من الكوادر الشابة فى الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تنسق مع عدد من الدول لتأهيل مجموعة من الكوادر الأمنية الشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن بحاح قوله " نأمل فى أن تشكل هذه الدورات إضافة نوعية للمشاركين فيها لأن الوطن بحاجة إلى كل الجهود خاصة فى إعادة وبسط الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء اليمن".

من ناحية أخرى أصدرت اللجنة الثورية العليا (الحوثية ) قرارا بإقالة القاضى على ناصر سالم بابريك رئيس مجلس القضاء الأعلى باليمن وتعيين القاضى عبد الملك ثابت الأغبرى خلفا له. أذاعت النبأ وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء والتى تديرها جماعة أنصار الله الحوثيين .

يذكر أن القاضى على ناصر سالم من عدن بجنوب اليمن وعين في هذا المنصب عام 2012 .

>ويأتى هذا القرار بعد شهر من قيام اللجنة التى تحكم اليمن بموجب الإعلان الدستورى الصادر في فبراير الماضى من جانب الحوثيين بعزل النائب العام و4 من أعضاء المجلس وتعيين موالين لهم في هذه المناصب .

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى هو أعلى سلطة قضائية إدارية فى اليمن تختص بشئون القضاء ووفقا للقانون فإن المجلس له السلطة الأساسية في إدارة وتشغيل نظام المحاكم ويتولى تعيين القضاة ونقلهم وتحويلهم من مواقع إلى أخرى وعزلهم .. ويتكون المجلس من وزير العدل ونائبه والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي ورئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المحكمة العليا وثلاثة من كبار القضاة ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المجلس فيما يقوم وزير العدل بتعيين نائبه كما أن له دورا في تعيين الثلاثة من كبار القضاة.

وكان رئيس الجمهورية اليمنية حتى وقت قريب هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

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