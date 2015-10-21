بالصور.. الأسد لبوتين : لولا التدخل العسكرى الروسى لكان "الارهاب" توسع اكثر

أعرب الرئيس السورى بشار الأسد خلال زيارة قام بها لموسكو الليلة الماضية عن بالغ امتنانه لروسيا لما تقدمه من مساعدات لبلاده.

وجاء فى نسخة مكتوبة لدى الكرملين أن الأسد أعرب عن امتنانه لزعامة الاتحاد الروسى بأكملها وقال إنه لولا القرارات والتحركات الروسية لتمكن الإرهاب الآخذ فى الانتشار فى المنطقة بأسرها من ابتلاع منطقة أكبر بكثير.

>و شرح الرئيس السورى للرئيس بوتين سير العمليات العسكرية فى سوريا.

و أكد لبوتين انه لولا التدخل العسكري الروسي لكان "الارهاب" توسع اكثر

وقال الرئيس السوري خلال لقاء مع بوتين في الكرملين مساء الثلاثاء بثت محطات التلفزة الروسية صورا عنه ان "الارهاب الذي انتشر في المنطقة كان ليتوسع نطاقه اكثر لولا تحركاتكم (العسكرية) وقراركم" بالتدخل في سوريا.



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