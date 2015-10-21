تعرف على تفاصيل إستيلاء فتاة على 5 ملايين جنيه من الموطنين

من مراحل التعليم المختلفه وبعد حصولها على ليسانس آداب إلى طريق أخر أختارته “مروة . أ ” 25 سنة ؛ طريق النصب والاحتيال حيث قامت بالاحيال على العديد من المواطنين وإدعت أنها موظفة بوزارة التضامن وإستطاعت الحصول على 5 ملايين منهم .

وقد تمكنت الادارة العامه لمباحث الاموال من ضبطها وتبين من التحريات أنها متهم قبل ذلك في 3 قضايا تهديد ونصب ومحكوم عليها في قضيتين أُختين بـ3 سنوات .

وهذه هي التفاصيل من البدايه : فقد وردت معلومات للواء “طارق الاعصر” مدير الاداره العامة لمباحث الاموال بأن سيدة تدعى “نور” قامت بالاحتيال على العديد من المواطنين حيث قامت بالاستيلاء على أوال طائلة منهم وذلك بعد زعمها أنها موظفة بوزارة التضامن الاجتماعي وأنها تستطيع تخصيص سيارات لهم بأسعار مخفضة .

وقامت إدارة مباحث الاموال بدورها بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد “عاصم الداهش” مدير إدارة التزييف والتزوير وبعد تحريات وجهود فريق البحث تمكن فريق البحث من كشف غموض الواقعه وتبين أن وراء الواقعه فتاة تُدعى “مروة .أ” تبلغ من العمر 25 سنه وحاصلة على ليسانس آداب وتم التعرف على شخصية المتهمة ومحل إقامتها حيث تقيم “ببولاق الدكرور” وأنه سبق إتهامها في عديد من القضايا نصب وتبديد وهي هاربة من أحكام مجمّعة بإجمالي ثلاث سنوات في قضيتين .

وكشفت التحريات أن المتهمة زعمت أنها موظفة بوزارة التضامن وقامت بالترويج بأن هناك منحة من الوزارة لشباب لبيع سيارت مخفضة لهم ؛ وإدعت أنها تعمل في مجال إستراد وتصدير قطع الغيار ويمكنها إستثمار أموالهم في هذا المجال مقابل 10% ربح شهري . وتحت هذا الزعم تمكنت المذكورة من الاستيلاء على أموال طائلة وصلت قيمتها لـ3 ملايين وهي منتحلة عدة أسماء مختلفة ولازت بعد ذلم بالفرار تاركة محل إقامتها .

وبتكثيف التحريات وجهود رجال الامن السريه تمكن المقدم “إسماعيل متولي” من تحديد مكانها وضبطها بشارع فيصل بأحد الاكمنة المعدة لها وبحوزتها 5 صور لبطاقات قوميه مختلفة تحمل عناوين مختلفة وأسماء مختلفة ومنها موظفة بوزارة التضامن.

وتم ضبطها وبحوزتها إفراج نهائيه مزورة موجهة لإدارة المرور للإفراج عن موتور سيارة وصور إيصالات توريد نقديه وبمواجهة المتهمة إعترفت المتهمة بما هو منسوب إليها وقررت النيابة بدورها بالأمر بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق لحين إستكمال التحقيقات

شبكةعيونالإخبارية

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