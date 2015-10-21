جنح سوهاج تجدد حبس عامل 15 يومًا بتهمة إحراز بندقية آلية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار هشام محمود وسكرتارية ناصر عز الدين، حبس المتهم أنور – م – ص عامل، ومقيم بقرية الشيخ مكرم، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم بندقية آلية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم، والقبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .