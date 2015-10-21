اليوم.. محاكمة 20 متهمًا في «أحداث عنف الدقي»

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر ثاني جلسات محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، وذلك على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع العام الجارى.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحو أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”، بالإضافة إلى إصابة كل من “تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن”.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهم حيازة أسلحة نارية غير مششخنة، فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.