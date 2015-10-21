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وصفة يابانية بسيطة وسهلة تمنحكم القوة والطاقة وتخلصكم من التعب نهائياً

  • الصحة
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وصفة يابانية بسيطة وسهلة تمنحكم القوة والطاقة وتخلصكم من التعب نهائياً وصفة يابانية بسيطة وسهلة تمنحكم القوة والطاقة وتخلصكم من التعب نهائياً

قد نشعر في بعض الأحيان بتعب شديد مفاجئ مصحوباً ببعض الآلام على مستوى العظام ,مما يشعرنا بإحساس فقدان القوة تماماً ,فيصبح من الصعب تحمله أو القيام بأي عمل مهما كان ,لهذا فكر العلماء اليابانيون بمشكلة التعب وتوصلوا إلى تركيبة سحرية تمنح الطاقة والقوة للجسم للإستمرار بالقيام الأعمال اليومية بدون الشعور بأي تعب نهائياً ,من خلال نجوم مصرية سوف نعرض لكم هذه الوصفة السحرية للتخلصوا أنفسكم من كل التعب ولتزودوا جسمكم بطاقة وقوة أكبر .

مكونات الوصفة :

خل التفاح .

بيضة .

الطريقة :

كل ماعليكم فعله هو وضع البيضة في خل التفاح ,ثم تركها لمدة أسبوع لتحصل على النتيجة المطلوبة ,ستلاحظون أن البيضة ذابت بالكامل ,لكن يجب عليكم اختيار بيضة تكون من دجاج مربى بالطرق الطبيعية .

 

بعد أن يمر الأسبوع الاول ,أعيدوا إضافة خل التفاح مرة ثانية إلى المزيج ,وتناولوه على مدة ثلاثة أيام كل صباح .

 

بعد تطبيقكم لهذه الوصفة سوف تحصلون على قوة بدنية في جسمكم خارقة ,لأن جسمكم سوف يستفيد من فوائد الكالسيوم والبروتينات والمغذيات الأخرى الموجودة في خل التفاح والبيض .

 

تأكدوا من أن هذه الوصفة جد رائعة وليس عليها أي أضرار على الجسم ,فقد تكونوا سمعتم من قبل عن أشخاص يكسرون بيضة ليشربو محتواها ممزوجاً مع خل التفاح ’فهم بعرفون جيداً فوائد هذه الوصفة السحرية التي تخبئها .

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