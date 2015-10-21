رئيس نادى القضاة:الشكاوى والتجاوزات لا تذكر وغير مؤثرة بنتيجة الانتخابات

قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن الشكاوى التى رصدتها غرفة عمليات نادى القضاة والتجاوزات فى يومى الانتخابات بالمرحلة الأولى لا تذكر وغير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية والنتيجة التى آلت إليها عمليات الفرز.

وأضاف عبد الله فتحى لـ"اليوم السابع"، أنه يوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية للقيام بدورهما كاملا فى تأمين اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين.

وشدد على أن القضاة تحملوا خلال يومى الانتخابات واليومين السابقين عليهما الكثير من التعب والمشقة والجهد، بسبب بعض سلبيات توزيع المشرفين على اللجان، وأنهم سيواصلون مهمتهم فى الإشراف القضائى على اللجان فى جولة الإعادة والمرحلة الثانية.