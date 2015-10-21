أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس نادى القضاة:الشكاوى والتجاوزات لا تذكر وغير مؤثرة بنتيجة الانتخابات

Google+ Print
رئيس نادى القضاة:الشكاوى والتجاوزات لا تذكر وغير مؤثرة بنتيجة الانتخابات رئيس نادى القضاة:الشكاوى والتجاوزات لا تذكر وغير مؤثرة بنتيجة الانتخابات
قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن الشكاوى التى رصدتها غرفة عمليات نادى القضاة والتجاوزات فى يومى الانتخابات بالمرحلة الأولى لا تذكر وغير مؤثرة فى سير العملية الانتخابية والنتيجة التى آلت إليها عمليات الفرز.

وأضاف عبد الله فتحى لـ"اليوم السابع"، أنه يوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية للقيام بدورهما كاملا فى تأمين اللجان الانتخابية والقضاة والناخبين.

وشدد على أن القضاة تحملوا خلال يومى الانتخابات واليومين السابقين عليهما الكثير من التعب والمشقة والجهد، بسبب بعض سلبيات توزيع المشرفين على اللجان، وأنهم سيواصلون مهمتهم فى الإشراف القضائى على اللجان فى جولة الإعادة والمرحلة الثانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365