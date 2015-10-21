الكرملين: الأسد التقى بوتين فى روسيا وأبلغه تطورات الأوضاع السورية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، التقى الرئيس السورى بشار الأسد فى موسكو الثلاثاء، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الأسد أبلغ بوتين بتطورات الأوضاع بسوريا وبالخطط المتعلقة بالقوات الحكومية السورية، وبحثا استمرار الضربات الجوية الروسية فى سوريا.

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