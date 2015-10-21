أقوى مسكن طبيعى سريع وفعال لألام الاسنان وفى 5دقائق فقط !

Salt Cures Tooth Cavities and Tooth Aches



كثيرآ من الناس يعانون من الالم فى الاسنان نتيجة للتسوس أو يوجد التهابات فى اللثة أو غير ذلك ،ويعتبر الام الاسنان من أكثر الاوجاع وبسببها تجعل الانسان فى صداع شديد وغير محتمل .

فمعظم الناس التى تعانى من الم فى الاسنان تأخذ المسكنات لكى تتخلص من الوجع بسرعة ولكن معظم المسكنات يكون لها أثار جانبية وتضر بالمعدة خاصة لمن ليهم مشاكل بالمعدة ، فيوجد لديكم حل الامثل للتخلص من ألم الاسنان بطريقة سهلة من المنزل وهى بمثابة المسكنات بل وأفضل لانها تقوم بالتطهيرايضآ.

المكونات الوصفة :- ملح طعام + نسبة صغيرة من الفلفل الاسود+ قطرات من الماء .

الطريقة :- توضع قطرات من الماء مع كمية من ملح الطعام والفلفل الاسود حتى تتكون عجينة متماسكة ،ثم وضع العجينة على مكان الالم فى الفم ستجد أن الالم لا يوجد وذلك يتم بسرعة فى أقل من 5دقائق .

فوائد الملح والفلفل :- يعمل الملح على تطهير وقتل البكتريا وهو مضاد للالتهاب ويعمل على تسكين الالم، وينصح دائما الاطباء بغرغرة بماء وملح اذا قمت بخلع ضرس أو سن ،فيعمل الملح على التئام الجرح ويسكن الالم فورا ، والفلفل الاسود مضاد للاكسدة ومضاد للالتهاب ايضا يعمل على التطهير بقوة من الجراثيم والبكتريا بالفم وبخلطه مع الملح يقومان بعمل أقوى مسكن طبيعى للالم الاسنان.

شبكةعيونالإخبارية

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