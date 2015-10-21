زحام مرورى على كورنيش المعادى بسبب تصادم سيارتين

شهد طريق كورنيش المعادى حالة من الزحام المرورى أمام المتجه إلى الطريق الدائرى بعد مستشفى السلام الدولى بسبب تصادم سيارتين دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق كورنيش المعادى اتجاه الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

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