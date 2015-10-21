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ضبط 1418 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 1418 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 1418 مخالفة مرورية و11 متهما بحوزتهم أسلحة فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث عن ضبط 11 شخصا وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، كما تم ضبط 88 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1418 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة قيادة "م.ش.م" سباك بالكشف عنها، تبين أنها تحمل شاسيه رقم 37487 ، موتور رقم 505663 ومنصرف لها لوحات رقم 8597 س ق هــ والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 26004/2013/2013 جنح قسم المنتزه الإسكندرية عن بلاغ "حمدى عبدالحكيم محمد إبراهيم والمقيم سيدى بشر قبلى الإسكندرية .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والعميد مجدى محيى وكيل المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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