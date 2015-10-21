مصرع عامل صعقته الكهرباء أثناء توصيل مصباح كهربائى بالبحيرة

لقى قبل قليل عامل مصرعه صعقه التيار الكهربائى وتوفى فى الحال أثناء توصيل مصباح كهربائى بقرية زاويو غزال بدمنهور.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "رمضان أحمد محمد أحمد البسطويسى"، عامل (جثة هامدة) ادعاء صعق كهربائى.

وبالفحص وسؤال نجل عم المتوفى محمد إبراهيم محمد البسطويسى"، عامل قرر أنه حال قيام المتوفى بتوصيل مصباح كهربائى بمنزل "حامد الشحات دربالة"، عامل صعقه التيار الكهربائى وتوفى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 9089/2015 إدارى المركز.