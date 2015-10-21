"الزراعة": معمل متخصص لفحص اللحوم بالمنشآت السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ

قال الدكتور جلال عاجور، مدير معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا إنشاء معمل متطور لفحص صلاحية الاغذية بكل من محافظتى البحر الاحمر مدينة الغردقة وجنوب سيناء "مدينة شرم الشيخ"، للمساهمة فى خدمة المستثمرين والحفاظ على صحة المواطنين والسياح، وتطبيق متطلبات الأمان الحيوى بالمنشآت السياحية أسوة بالمتبع بالمعمل الفرعى للمعهد بمدينة الأقصر.

كما يقوم المعهد بإصدار شهادة بأن هذه اللحوم حلال للاستخدام الآدمى فى إطار خطة المعهد المستقبلية للتطوير.

وأكد عاجور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعهد يقوم بالدور الإرشادى والتدريبى بتنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين فى مجال الثروة الحيوانية وسلامة الأغذية، وكذلك عقد المؤتمرات العلمية التى تساهم فى نشر نتائج البحوث التطبيقية وإمكانية تفعيلها فى المجالات الاستثمارية المتعددة، وآخرها المؤتمر الدولى الثانى لسلامة وتكنولوجيا الغذاء تحت شعار "صحة وسلامة الغذاء الواقع والمستقبل خلال الفترة من 3-7 سبتمبر الماضى وجار الإعداد لتنظيم المؤتمر الثانى للكيمياء وصحة البيئة خلال الفترة من 13-16 نوفمبر المقبل.

- وزير السياحة يُسلم شهادات البرنامج التدريبى لـ 10 من قيادات وموظفى السياحة السودانية