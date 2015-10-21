زحام مرورى على جميع الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة

شهدت الطرق السريعة والميادين الرئيسية فى القاهرة والجيزة حالة من الزحام المرورى صباح اليوم الأربعاء، تزامنا مع ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وسط تواجد أمنى لرجال المرور لضبط الحركة المرورية ورفع العوائق أمام السيارات.

وشهد الطريق الزراعى من منطقة كوبرى قليوب وحتى مطلع الطريق الدائرى زحام مرورى بسبب كثافة السيارات القادمة من محافظات الدلتا وضيق مطلع الطريق الدائرى.

وتلاحظ وجود بعض الكثافات فى مناطق نتفرقه بطول الطريق الدائرى، حيث تبين وجود زحام مرورى من منطقة ميت نما وحتى موقف السلام والعاشر، وأيضا ظهرت كثافات مرورية أمام القادم الطريق من الزراعى وفى اتجاهه إلى القرية الذكية أعلى الطريق الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية أيضا على طريق الكورنيش للقادم من منطقة المظلات وفى طريقه إلى ميدان عبد المنعم رياض حتى امتدت إلى ميدان التحرير.

وزادت الكثافات المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر من منطقة العجوزة وحتى مدينة نصر، وكوبرى 15 مايو إلى منطقة وسط البلد.

وشهد طريق كورنيش المعادى فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى زحاما مروريا بسبب تصادم سيارتين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وأكد مصدر أمنى لليوم السابع أن رجال المرور متواجدون فى كافة الطريق للعمل على تنظيم الحركة المرورية أمام قائدى السيارات وتنظيم مواقف السيارات.

وأضاف المصدر إلى استمرار الحملات الأمنية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لضبط السيارات المخالفة والكشف عن التراخيص.

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