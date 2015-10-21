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عاطل يقتل ربة منزل عقب محاولتها مقاومته أثناء التعدى عليها جنسيًا بالمنوفية

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عاطل يقتل ربة منزل عقب محاولتها مقاومته أثناء التعدى عليها جنسيًا بالمنوفية عاطل يقتل ربة منزل عقب محاولتها مقاومته أثناء التعدى عليها جنسيًا بالمنوفية
تجرد عاطل من مشاعر الإنسانية بقرية برة العجوز التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عندما قام بالتعدى جنسيا على ربة منزل وقتلها خنقا حال مقاومتها له، ورمى جثتها فى مصرف مائى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث قويسنا، يفيد بالعثور على جثة لسيدة بمصرف الخضراوية أمام قرية برة العجوز، تبين أن الجثة للمدعوة "هيام م ا 40 سنة ربة منزل"، زوجة المدعو "فتحى ع ا 51 عاما مدرس"، ومقيم قرية برة العجوز، وتلاحظ أن الجثة بها إصابات عبارة عن (خدوش أعلى الأنف جرح قطعى بالشفه السفلى).

بسؤال زوجها أفاد أن زوجته كانت ترافقه هى والمدعو "أحمد ع أ"، 20 عاما بدون عمل، شقيق خطيبة نجله، لرى الأرض الزراعية خاصته أمس، وتركها رفقة الأخير لاصطحابها للمنزل بالدراجة النارية خاصته إلا أنها تأخرت بالعودة، فتوجه للبحث عنها، فاكتشف جثتها صباح اليوم.

وبسؤال الأخير، أقر بمضمون ما جاء وأضاف أن الدراجة النارية تعطلت فتوجهت المجنى عليها إلى المنزل بمفردها وتم العثور على مفتاح الدراجة النارية، بالقرب من مكان انتشال الجثه وذلك بسبب قيام المجنى عليه بمحاولة التعدى عليها جنسيا إلا أنها قاومته فقام بخنقها وألقى الجثة بمصرف القرية.

تم نقل الجثة الى مستشفى قويسنا المركز، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7544 إدارى مركز قويسنا، بالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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مصر 365