إيديك بتعرق.. اعرف السبب واتعالج بالبوتكس

يعانى الكثيرون من الجفاف وقسوة البشرة، فيما يراها البعض ميزة مقارنة بمعاناتهم مع العرق الزائد ودهنية البشرة، وبين هذا وذاك، يظهر عدد من المرضى يعانون من زيادة العرق، فى أماكن غير مناسبة، ككف اليد، وهى حالة تصيب البعض فتفرز أيديهم الكثير من العرق دون توقف وتحت أى ظرف مما يسبب لهم القلق و الإحراج.

وعن هذا العرض يحدثنا الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، الذى أوضح أن مشكلة عرق اليدين مشكلة تصيب البعض وتسبب لهم الإحراج، بل أن الحالة تتفاقم ويزداد العرق كلما شعر المريض بالتوتر أو الخوف أو الإحراج.

وتابع د.مروان حديثه عن طبيعة المرض وأسبابه مؤكدا أن له الكثير من المسببات لعل من أهمها، انقطاع الطمث (الدورة الشهرية) لدى السيدات، وزيادة إفراز الغدد العرقية بالجسم واليدين بشكل خاص، أو لسبب نفسى متعلق بالاضطرابات النفسية والشعور بالتوتر والخوف والقلق النفسى، أو قد يرجع السبب إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، كأمراض الغدة النخامية، والسكر، وكذلك أمراض الجهاز العصبى.

وأوضح الباحث فى الدواء أن مشكلة تعرق اليدين يحتاج علاجها للشعور بالهدوء النفسى، أما علاجها الجذرى فأصبح ممكنا باستخدام حقن البوتكس، للتأثير على نسب العرق وتقليلها وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية، ولكن هذا العلاج يحتاج للتكرار والحقن كل بضعة سنوات يحددها الطبيب المختص.