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للنساء..تعرفى على الجسم الأصفر فى جهازك التناسلى

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للنساء..تعرفى على الجسم الأصفر فى جهازك التناسلى للنساء..تعرفى على الجسم الأصفر فى جهازك التناسلى
الرحم ، البويضة، عنق الرحم، المهبل... جميعها مسميات تعرفها أغلب النساء، فهى أهم الأجزاء الأساسية المكونة للجهاز التناسلى للمرأة، ولكن هل تعلمين أن هناك أجزاء أخرى من جهازك التناسلى تجهلها أغلب النساء.يجيب عن سؤال القارئة الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة مستهلا حديثه بشرح العملية التى يرتبط بها الجسم الأصفر، وهى عملية إنتاج البويضات من المبيض.

يوضح أبو النجا أن كل امرأة تولد وهى تملك عددا محددا من البويضات داخل كل مبيض، هذا العدد يتراوح بين 200 إلى 300 ألف بويضة منذ بداية مرحلة البلوغ إلى نهاية مرحلة انقطاع الطمث.

فى كل شهر ينتج المبيض من 100 إلى 200 بويضة تخرج منها أكثر بويضة صالحة للتخصيب وأكبرها جحما، أما العدد الباقى من البويضات يتعرض للضمور الكامل، مكونا ما يعرف بالجسم الأصفر وهو ما تسأل عنه القارئة.

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