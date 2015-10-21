محامى حمدى الفخرانى: ننتظر مرور الفترة القانونية للاستئناف على حبسه 45 يوما

أكد المحامى سيد مهنى عضو هيئة الدفاع عن المهندس حمدى الفخرانى، أنهم سوف يتقدمون، اليوم الأربعاء، بالاستئناف على قرار محكمة جنوب جنايات جنوب الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، بكفالة مالية قدرها مليون جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ والفساد" وتجديد حبسه 45 يومًا.

وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الفخرانى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أنهم فور انتهاء المدة القانونية المقررة سيتم الاستئناف على قرار حبسه 45 يوما.

وكانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 19 والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، قررت قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله بكفالة مليون جنيه على ذمة التحقيقات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ والفساد" وتجديد حبسه 45 يومًا.

يذكر أن المهندس حمدى الفخرانى كان قد قضى فترة الحبس الاحتياطى الماضية داخل حجز قسم شرطة الشيخ زايد.

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