أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

المؤبد والإبعاد لقاتل صديقه في رأس الخيمة

Google+ Print
المؤبد والإبعاد لقاتل صديقه في رأس الخيمة المؤبد والإبعاد لقاتل صديقه في رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها صباح أمس، بالسجن المؤبد والإبعاد عن أراضي الدولة للمتهم «أ.خ. ب» 21 عاماً عربي الجنسية، والذي قتل صديقه «ع. ك. م» 24 سنة خليجي الجنسية، وأمرت بسجنه مدة عام مع الغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي الترامادول.

وأمرت المحكمة بذات الجلسة بسجن المتهم الثاني في الجريمة 4 سنوات وغرامة 10 آلاف درهم مع الإبعاد عن أراضي الدولة بتهمة اشتراكه في جريمة تعاطي المؤثرات العقلية وتغريم المتهمين الثالث والرابع ألف درهم بتهمة التقاعس عن الإدلاء بالمعلومات للجهات الشرطية.

وتشير أوراق القضية التي تعود للعام الماضي إلى قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه في صدره داخل منزله بآلة حادة قبل أن يقوم المتهم الثاني بمساعدته ووضع الجثة في مركبة المتوفى واتجها بها إلى مستشفى صقر ليلقيا بها أمام قسم الطوارئ ولاذا بالفرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية