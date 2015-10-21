المؤبد والإبعاد لقاتل صديقه في رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها صباح أمس، بالسجن المؤبد والإبعاد عن أراضي الدولة للمتهم «أ.خ. ب» 21 عاماً عربي الجنسية، والذي قتل صديقه «ع. ك. م» 24 سنة خليجي الجنسية، وأمرت بسجنه مدة عام مع الغرامة 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي الترامادول.

وأمرت المحكمة بذات الجلسة بسجن المتهم الثاني في الجريمة 4 سنوات وغرامة 10 آلاف درهم مع الإبعاد عن أراضي الدولة بتهمة اشتراكه في جريمة تعاطي المؤثرات العقلية وتغريم المتهمين الثالث والرابع ألف درهم بتهمة التقاعس عن الإدلاء بالمعلومات للجهات الشرطية.

وتشير أوراق القضية التي تعود للعام الماضي إلى قيام المتهم الأول بطعن المجني عليه في صدره داخل منزله بآلة حادة قبل أن يقوم المتهم الثاني بمساعدته ووضع الجثة في مركبة المتوفى واتجها بها إلى مستشفى صقر ليلقيا بها أمام قسم الطوارئ ولاذا بالفرار.