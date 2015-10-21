تطوير الكفاءات القيادية التربوية

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج تطوير الكفاءات القيادية لموظفي وزارة التربية والتعليم في حفل أقيم أمس الأول في مسرح المدينة الجامعة بالشارقة، بحضور ألف من القيادات الإدارية في وزارة التربية وكذلك القيادات المدرسية، حيث سيخضع موظفو الوزارة بمختلف مستوياتهم الوظيفية إلى تدريب متنوع نظري وعملي وذاتي لمدة عام.

وكانت وزارة التربية قد نفذت مشروعاً نوعياً يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة يتمثل في قياس كفاءات موظفي الوزارة عبر إجراء اختبارات علمية دقيقة واعداد برنامج تدريب لرفع مستويات أدائهم استنادا إلى نتائج هذا القياس.

خدمات

وأكد المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للجودة والخدمات المساندة بالإنابة، أن الوزارة ارتأت وفق خطتها التعليمية الجديدة 2015-2021 الارتقاء بمستوى أداء موظفيها وكفاءاتهم المهنية عبر معرفة نقاط القوة ومكامن التحسين لديهم والعمل على تطويرها وتكريس مفاهيم الإبداع والابتكار وفق برنامج نوعي يتوافق مع توجهات الوزارة أعد من قبل شركة آفاق للتطوير القيادي.

وأوضح أن جميع موظفي وزارة التربية والتعليم سواء القيادات الإدارية في الوزارة ممثلة بالوكلاء المساعدين ومديرو المناطق ونوابهم، ومديرو الإدارات ونوابهم، ورؤساء الأقسام، إضافة إلى القيادات التربوية الميدانية من مديري المدارس ومساعديهم، خضعوا لاختبارات قياس أداء العام الماضي، ووفقاً لنتائج اختبارات القياس ومستويات الموظفين سوف يخضعون إلى برنامج تطوير القيادات.

قدرات

وذكر الحمادي أن البرنامج سوف يستهدف في المرحلة المقبلة الموظفين الإداريين والموجهين في وزارة التربية، ليكون بذلك شاملاً ومتكاملاً وليحقق الأهداف المرجوة منه في تحقيق السمات الأساسية في القيادة وفق منظورها الواسع، بحيث يتمكن المنتسبون إلى هذا البرنامج من صقل معارفهم وخبراتهم وقدراتهم لرفد قطاعات الوزارة بمزيد من الإبداع الخلاق والابتكار الذي بات عنواناً عريضاً لمنهجية عمل تسند إليها وزارة التربية في مختلف تفاصيل وأطر عملها في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من إطلاق البرنامج وهذا اللقاء الذي يضم القيادات في وزارة التربية والميدان يكمن أيضاً في إعطاء لمحة للمستهدفين عن آلية وضع البرنامج التدريبي وأسس اختيار مواضيعه، وآلية عمل البرنامج ومدته وأوقات التدريب الذي سوف يستمر لمدة عام متضمناً تدريباً متكاملاً نظرياً وعملياً وذاتياً.

سياسة الحضور والانصراف

من جانبها تطرقت خولة الحوسني مديرة إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم خلال حفل إطلاق البرنامج إلى شرح مفصل عن سياسة الحضور والانصراف للبرنامج.

وتناولت كارولين بورثيك الممثلة عن شركة آفاق للتطوير القيادي التعريف بالبرنامج وأهميته وكيفية إعداده، ومحاوره، والاستفادة المتوخاة من تطبيقه، ومحتوياته، مؤكدة انه سوف يتم عمل زيارات لعدد من المدارس من قبل مختصين في الشركة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المناطق التي تحتاج إلى تنمية وتطوير.