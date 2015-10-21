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برامج وقائية لحماية الأطفال من التحرش في مؤتمر «رحمة»

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برامج وقائية لحماية الأطفال من التحرش في مؤتمر «رحمة» برامج وقائية لحماية الأطفال من التحرش في مؤتمر «رحمة»

واصل المؤتمر الدولي الثاني لحماية الأطفال من التحرش الجنسي تحت شعار (رحمة) جلساته لليوم الثاني على التوالي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وترأس الجلسة التي تناولت عدة محاور العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، حيث قدم الدكتور ملك الرشيد من دولة الكويت ورقة عمل حول برنامج الوقاية من الإساءة الجنسية لطلبة وطالبات مراحل رياض الأطفال، فيما تحدث العقيد محمد الحوسني من الإمارات خلال الجلسة عن الاستثمار في الأطفال من خلال حمايتهم من أشكال الإساءة والتحرش الجنسي.

أما البروفسور نعمان هادي من دولة العراق فتحدث عن التحرش الجنسي بالأطفال والنساء بعد احتلال العراق.

وتناولت الجلسة الثانية طرق الوقاية من الظاهرة والحد منه، حيث أوضح الدكتور محمد بن عبدالله الشايع كيفية حماية الأطفال من التحرش الجنسي، من خلال توضيح الأسباب والوقاية.

وكان للجمعيات المحلية ورقة عمل توضح دورها في الوعي المحلي على ضوء التجارب المحلية والعالمية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من الآثار النفسية على الأطفال الضحايا، مستعرضاً تحليلاً لمضمون صحف المملكة العربية في تغطيتها لموضوع التحرش الجنسي بالأطفال على مدار ثلاثة أيام متتالية.

 وتخللت الجلسات ورش عمل تناولت دور الأسرة في حماية الأطفال من التحرش الجنسي قدمتها الدكتورة نادية بنت أحمد الجديدي، إلى جانب آليات فن الاستماع إلى ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال قدمها الدكتور بنه يوسف حسن.

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