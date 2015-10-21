مميش : عبور 180 سفينة لقناة السويس من الاتجاهين بحمولة 13 مليون طن

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت خلال الأربعة أيام الماضية، بداية من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 180 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 12 مليونا و304 آلاف طن.

وشهدت القناة الجديدة وحدها فى تلك الفترة، عبور 80 سفينة بحمولة قدرها 5 ملايين و424 ألف طن حمولات مختلفة قادمة من البحر الأحمر جنوبا ومتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا.

كما شهدت القناة القديمة من اتجاة الشمال عبور 100 سفينة بحمولة قدرها 6ملايين و880 ألف طن ليصل الإجمالى إلى 180 سفينة من الاتجاهين خلال الأربعة أيام الماضية بحمولة قدرها 12 ملايين و304 آلاف طن.

وكانت القناة قد شهدت خلال يومى السبت والأحد عبور 91 سفينة من الاتجاهين بحمولة قدرها 5 ملايين و871 ألف طن، وشهدت القناة الجديدة وحدها عبور 47 سفينة بحمولة قدرها 3 ملايين و124 ألف طن، بينما عبرت القناة القديمة 44 سفينة من الاتجاهين دون توقف بحمولة قدرها 2 مليون و800 ألف طن.

وشهد المجرى الملاحى للقناة الإثنين عبور 41 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

أما قافلة الشمال فقد شهدت عبور27 سفينة بحمولة قدرها مليون و480 ألف طن، وعبرت 14 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة قدرها 520 ألف طن.

وشهدت قناة السويس أمس الثلاثاء، عبور 48 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وشهدت قافلة الشمال عبور29 سفينة بحمولة قدرها مليون و600 ألف طن وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنميةLONDAN MSC بحمولة قدرها 182 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة قدرها مليون و300 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAILOE MAERSK بحمولة قدرها 200 ألف طن.

- عبور 48 سفينة قناة السويس اليوم الثلاثاء بحمولة 2.9 مليون طن

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