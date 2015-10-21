أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار -
مساء dmc - دي فيلت الألمانية : سلطات ألمانيا تحقق مع 20 شخص تركي للإشتباه في تورطهم في أنشطة تجسس -
مساء dmc - موقع inforeactor :اتهام الجيش السوري بقصف كيميائي أمر سخيف لأنه سيسبب مشاكل للنظام السوري -
مساء الأنوار: صعود النادي الأهلي للنقطة 58 في الدوري العام بعد فوزه على بتروجيت بثنائية نظيفة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء dmc - شكاوي أهالي الدقهلية من طريق المنصورة دكرنس -
مفتي الجمهورية: الإسلام لديه منظومة كبيرة للعناية بالإنسان واليتيم جزء منها -
مساء dmc - عزاء شعبي لشاعر المقاومة الشعبية " الكابتن غزالي " -
مساء dmc - الرئيس السوداني خلال زيارته لأثيوبيا : التعاون الأمني بين البلدين لا سقف له -
مساء dmc - رامي رضوان يحاور السيناتور جون ماكين ... وأسامة كمال لـ جون ماكين " لن ننسى " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اثنين من صغار "الضبع المنقط"

Google+ Print
حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اثنين من صغار "الضبع المنقط" حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اثنين من صغار "الضبع المنقط"
أعلنت حديقة حيوان الجيزة، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ولدات حديثة للضبع المنقط حيث وضعت إحدى الإناث اثنين من الصغار، وتؤكد الحديقة أنها لديها مجموعة جميلة من الضباع المنقطة يستطيع الزائر الاستمتاع برؤيتهم وسماع أصواتهم فى بيت الضباع بجوار بيت الفيل الإفريقى.

وكشف تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن الضبع المنقط يعيش فى مجموعات لتصطاد فريستها ولأن الأنثى أكبر حجما من الذكر تقود المجموعة أكبر أنثى وتلد فى العام من1-2 مولود بعد فترة حمل تصل إلى 110 أيام، ويعد الضبع المنقط من ثدييات إفريقيا المفترسة فهو يعيش فى وسط وجنوب القارة السمراء وهو من الحيوانات المهمة للبيئة، حيث يعد من الحيوانات القمامة التى تأكل الجيف على الرغم من أنه يعد صيادا ماهرا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365