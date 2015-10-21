حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اثنين من صغار "الضبع المنقط"

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن ولدات حديثة للضبع المنقط حيث وضعت إحدى الإناث اثنين من الصغار، وتؤكد الحديقة أنها لديها مجموعة جميلة من الضباع المنقطة يستطيع الزائر الاستمتاع برؤيتهم وسماع أصواتهم فى بيت الضباع بجوار بيت الفيل الإفريقى.

وكشف تقرير حديقة حيوان الجيزة، أن الضبع المنقط يعيش فى مجموعات لتصطاد فريستها ولأن الأنثى أكبر حجما من الذكر تقود المجموعة أكبر أنثى وتلد فى العام من1-2 مولود بعد فترة حمل تصل إلى 110 أيام، ويعد الضبع المنقط من ثدييات إفريقيا المفترسة فهو يعيش فى وسط وجنوب القارة السمراء وهو من الحيوانات المهمة للبيئة، حيث يعد من الحيوانات القمامة التى تأكل الجيف على الرغم من أنه يعد صيادا ماهرا.

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