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الشرقية تستعد لتنظيم أضخم معرض لمنتجات الهيئة العربية للتنصيع

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الشرقية تستعد لتنظيم أضخم معرض لمنتجات الهيئة العربية للتنصيع الشرقية تستعد لتنظيم أضخم معرض لمنتجات الهيئة العربية للتنصيع
عقد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مساء الثلاثاء اجتماعا تحضيريا، استعدادا لتنظيم معرض بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الإنتاج الحربى وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالشرقية.

أكد محافظ الشرقية أن هذا المعرض سيقوم بعرض جميع منتجات الهيئة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة الشباب والخريجين، وراغبى إقامة المشروعات ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن المعرض سبيدأ فى الفترة من 30 أكتوبر الحالى و31 من نفس الشهر على أرض الاستاد الرياضى بالزقازيق.

وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق مع الهيئة على أن تباع المنتجات بأسعار المصنع تيسيرا على المواطنين ومحدودى الدخل وتشجيعا للشباب على إقامة المشروعات بدلاً من الاتجاه إلى الوظيفة الحكومية.

وقال المحافظ إن المنتجات ستباع بالتقسيط عن طريق برنامج مشروعك بجميع مراكز المحافظة، حيث يتم توفير مكان لعدد 4 من البنوك (الأهلى – القاهرة – التنمية والائتمان الزراعى – )، وستخصص عدد من سيارات مشروع النقل الداخلى لنقل المواطنين من المراكز والميادين من وإلى المعرض تيسيرا عليهم فى عملية الانتقال لمقر المعرض.

كما أعلن المحافظ عن دعوة عدد من الوزراء لحضور احتفال المعرض وعلى رأسهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير الدولة للتنمية المحلية الذى تحمس لفكرة إنشاء المعرض بمحافظة الشرقية لأول مرة وربطه بمبادرة وبرنامج مشروعك للشباب.

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مصر 365

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