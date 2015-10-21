منتدى "عمرتى" يكرم محافظ جنوب سيناء لجهوده فى تنشيط السياحة بشرم الشيخ

شهد اللواء، خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس وقائع المنتدى المصرى السعودى للعمرة تحت عنوان "عمرتى"، والمنعقد بشرم الشيخ، والذى بحث خلاله غرفة شركات ووكلاء السياحة والسفر، واللجنة الوطنية السعودية ، سبل وضع آليات جديدة لتسهيل صدور تأشيرات العمرة وحل النزاعات بين الشركة المصرية والوكيل السعودى.

وقام الدكتور خالد المناوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة بتقديم درع غرفة السياحة للمحافظ، تقديرا منهم على الجهود التي بذلها فى استعادة وتنشيط السياحة بشرم الشيخ، بحضور باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية، ونادر عياد، رئيس لجنة الطيران، ومهند فليفل، رئيس لجنة النقل، علاوة على نحو 400 شركة مصرية تعمل بمجال العمرة، وما يزيد عن 30 وكيلا سعوديًا، ونحو 20 شخصية رسمية بينها ممثلون للقنصلية السعودية بالسويس والإسكندرية وعدد كبير من خبراء السياحة وممثلى الشركات السياحية والوكلاء السعوديين، حيث دعت إليه غرفة شركات السياحة برئاسة د.خالد المناوى رئيس مجلس إدارة الغرفة، بعد أن تصدرت مصر لأكثر من خمسة أعوام متتالية أعداد المعتمرين وفقاً لما أعلنته السلطات السعودية حيث بلغ عددهم مليونا و64 ألف معتمر فى الموسم الماضى.