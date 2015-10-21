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بالصور.. أنصار مرشح فائز بمقعد الخارجة يحتفلون على أنغام "انت معلم"

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احتفل انصارجمال ادم مرشح مستقبل وطن بدائرة الخارجة الانتخابية بالوادى الجديد بفوز مرشحهم بمقعد الفردى أمام مقره الانتخابى بحى المشارع بالخارجة، حيث احتشد مئات المواطنين للاحتفال بالفوز على أنغام الموسيقى ورددوا أغنية "انت معلم" رافعين الأعلام وصور المرشح الفائز.

واستقبل جمال آدم أهالى مدينة الخارجة ممن قدموا لتهنئته بالفوز ومنهم أعضاء مجلس الشعب السابقين والمرشحين المتنافسين على المقعد الثانى وأنصارهم.

وقال المرشح جمال آدم مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة الخارجة الانتخابية بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إنه يتقدم بالشكر لأبناء دائرته على منحهم ثقته وتكبدهم مشاق الخروج على مدار يومى الاقتراع رغم ارتفاع درجات الحرارة لأداء واجبهم الوطنى نحو اختيار من سيمثلهم تحت قبة البرلمان، وهى المسئولية الكبيرة التى ألقوها على عاتقه متعهدا بالوفاء بما قطعه على نفسه من وعود نحو تحقيق طموحات وآمال أبناء دائرته.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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