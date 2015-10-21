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بالصور.. الانتهاء من تجهيزات افتتاح مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء

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يفتتح غدا الخميس، اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والسفير صلاح الدين عبدالصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء.

وقالت "حنان معيقل" مدير المجمع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الانتهاء من كل التجهيزات للافتتاح والمقرر أن يتم بمشاركة اللواء هشام عبدالخالق رئيس قطاع الخدمات المركزية، وعلى النوهيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، والدكتور ناجى الشهابى رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، والمهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد ولفيف من القيادات الشعبية.

وأشارت مدير المجمع، إلى أنه يضم 3 طوابق، تحتوى على قاعة مؤتمرات وقاعة استقبال كبار الزوار، وقاعة نادى المشاهدة الخاصة بالشباب مافوق 16 سنة، ونادى الطفل، ونادى التكنولوجيا، وقاعة المعلومات والتواصل الاجتماعى والندوات عن طريق الإنترنت، ومكاتب إدارية، واستراحات مجهزة على أعلى مستوى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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