حبس شاب قتل "سائق" بمساعدة شقيقه بسبب خلاف على "توك توك" بالعمرانية

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد الحمزاوى بدفن وتشريح جثة "س.م" سائق لقى مصرعه على يد شقيقين بمنطقة العمرانية بسبب خلاف على "توك توك" ملك المجنى عليه، وأمرت النيابة بحبس المتهم الاول"ب.ع" 25 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى "أ.ع".

كان خلاف قد نشب بين المجنى عليه "س.م" بسبب سرقة المتهمين "ب.ع" وشقيقه "أ.ع" الـ"توك توك" الخاص بالمجنى عليه، ومطالبته لهم بإعادته إلا أنهم اعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء ما أدى إلى مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الأول "ب.ع"، الذى اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى "أ.ع".