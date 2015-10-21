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للمرة الأولى بالصعيد.. افتتاح أول وحدة للخلايا الجذعية اليوم بجامعة أسيوط

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للمرة الأولى بالصعيد.. افتتاح أول وحدة للخلايا الجذعية اليوم بجامعة أسيوط للمرة الأولى بالصعيد.. افتتاح أول وحدة للخلايا الجذعية اليوم بجامعة أسيوط
أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عن افتتاحه اليوم الأربعاء، مركز زراعة الأنسجة والبيولوجيا الجزيئية بالجامعة والذى يُعد أول وحدة للخلايا الجذعية على مستوى صعيد ، وهو ما يمثل إنجازاً علمياً هاماً يعكس جهود الجامعة فى مجال رعاية المرضى والحرص على تطوير الخدمة الصحية المقدمة بمستشفياتها وسعيها لمواكبة أحدث النظم العلمية الحديثة فى هذا المجال.

من جانبه أوضح الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن تكلفة إنشاء المركز بلغت نحو 3 مليون جنيه، وذلك بتمويل مشترك من جامعة أسيوط وإدارة مشروعات تطوير التعليم والتأهيل للاعتماد الدولى للمعامل بوزارة التعليم العالى، مضيفاً أن المركز معنى بإجراء أبحاث فى مجال التطبيقات السريرية للخلايا الجذعية واستخدامها فى علاج الأمراض المحتلفة وأيضاً أبحاث الخلل الجينى فى الأمراض المختلفة وكذلك اختبارات التشخيص المبكر للسرطان وتحديد العلاج الأنسب للمريض.

وعن آلية العمل، أوضحت الدكتورة هبه سعد أستاذ علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية بكلية الطب ومدير المركز، أنه تم عن طريق تجميع دم الحبل السرى ومعالجته ثم اختباره مع الحرص على الالتزام بالإجراءات التى تضمن حفظه على نحو سليم وآمن وذلك وفقاً للمعايير والضوابط العالمية فى هذا الشأن وهو ما يمثل بارقة أمل وعلاج لأكثر من سبعين مرض فى تخصصات متنوعة، مشيرةً إلى أن انتماء المركز لمؤسسة علمية عريقة مثل جامعة أسيوط من شأنه أن يمنحه درجة عالية من الأمان والمصداقية بين كلا من الأطباء والمرضى والنجاح فى دخول مجال حفظ الخلايا الجذعية لأطفال صعيد مصر يُعد دليلاً على مهارة وتميز أساتذة النساء والتوليد فى طب أسيوط.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المركز والذى يضم الدكتور محمود جابر، والدكتور حسن صلاح نواب رئيس الجامعة السابقين، والدكتورة هالة جبر أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكة بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور وائل أبو الخير أستاذ المناعة فى الأكاديمية الطبية العسكرية وهما من مؤسسى الجمعية المصرية للخلايا الجذعية، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والأساتذة بجامعة أسيوط.

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